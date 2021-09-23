Власть протягивает закон о новых поборах с малого бизнеса и простых людей. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя законопроект №5600.

"Этот законопроект - попытка власти выдавить дополнительные 30 млрд. гривен за счет поборов с пострадавшего в кризис бизнеса, фермеров и обедневших украинцев, чтобы профинансировать свои пиар-проекты. Никакой другой цели он не имеет", - заявил оппозиционер.

Такие действия власти только увеличивают бедность и теневую экономику, считает парламентарий.

"Сейчас хотят обложить налогом селян, которые продают выращенную со своей земли продукцию, если доход от продажи своего урожая превышает 12 минимальных зарплат. Власть не понимает, что люди работают, чтобы просто прокормить себя и свои семьи, потому что найти достойно оплачиваемую работу на селе в большинстве случаев просто невозможно. Но и тут власть пытается залезть в их карман", - возмутился политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что на фоне ужесточения налоговой нагрузки ни о каком развитии и инвестициях не может быть и речи.

"Повышением налогов и ужесточением администрирования инвестиционный климат в кризис не улучшишь. Сейчас, наоборот, необходимо снижать налоги для малого и среднего бизнеса, фермеров, увеличивать господдержку базовых отраслей промышленности, расширять и стимулировать экспорт, а не сдерживать его", - подчеркнул Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ.

Действия власти, по мнению политика, ведут только к углублению экономической пропасти и ухудшению жизни людей.

"В стране, где бедный каждый второй ее житель, новые налоги и штрафы никак не позволят вывести экономику из кризиса, преодолеть бедность и встать на путь развития. Фракция ОП-ЗЖ предлагает реальные законопроекты, которые смогут восстановить украинскую экономику, возродить промышленный сектор, победить бедность и принести в страну мир. И мы будем за них бороться", - резюмировал Юрий Бойко.