Замах на Шефіра: оперативники прочісують територію довкола [ Редактировать ]
Нові деталі у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція вже встановила, де переховувався стрілець під час нападу. Звідти криміналісти забрали на експертизу зламані гілки й сміття, - повідомив речник МВС Артем Шевченко.
Оперативники й далі прочісують територію довкола. Поліціянти не відкидають, що нападник міг полишити у лісосмузі зброю, з якої стріляв. Правоохоронці вже опитали свідків, серед них - грибники й пасажири авто, що їхали за машиною Шефіра.
Нагадаю, напередодні вранці біля села Лісники на Київщині невідомий обстріляв з автомата машину помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. Із вогнепальними пораненнями до лікарні доправили водія.
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