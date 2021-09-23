Поліціянти не відкидають, що нападник міг полишити у лісосмузі зброю, з якої стріляв.

Нові деталі у справі замаху на Сергія Шефіра. Поліція вже встановила, де переховувався стрілець під час нападу. Звідти криміналісти забрали на експертизу зламані гілки й сміття, - повідомив речник МВС Артем Шевченко.

Оперативники й далі прочісують територію довкола. Поліціянти не відкидають, що нападник міг полишити у лісосмузі зброю, з якої стріляв. Правоохоронці вже опитали свідків, серед них - грибники й пасажири авто, що їхали за машиною Шефіра.

Нагадаю, напередодні вранці біля села Лісники на Київщині невідомий обстріляв з автомата машину помічника президента Сергія Шефіра. Той не постраждав. Із вогнепальними пораненнями до лікарні доправили водія.