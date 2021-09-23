Іспанія заборонила використовувати пластик для пакування фруктів і овочів. Новий закон набуде чинності 2023 року. Заборона поширюватиметься на продукцію менш ніж півтора кілограма завважки.

А вже за сім років планують, щоб будь-яке пакування було придатним для перероблення. Так, влада намагається скоротити надмірне використання пластику. За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє понад півтора мільйона тонн відходів, а переробляє менше ніж половину.