Іспанія забороняє пакувати фрукти та овочі в пластик [ Редактировать ]
Іспанія заборонила використовувати пластик для пакування фруктів і овочів. Новий закон набуде чинності 2023 року. Заборона поширюватиметься на продукцію менш ніж півтора кілограма завважки.
А вже за сім років планують, щоб будь-яке пакування було придатним для перероблення. Так, влада намагається скоротити надмірне використання пластику. За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє понад півтора мільйона тонн відходів, а переробляє менше ніж половину.
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