Центр "Соціальний моніторинг" оприлюднив рейтинг політичних партій [ Редактировать ]
Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі - то розклад сил у сесійній залі був би іншим. Принаймні, на це вказують результати опитування Центру "Соціальний моніторинг".
Згідно з ними, прохідний бар'єр долають п'ять партій. За "Слуг народу" готові віддати голоси майже двадцять п'ять відсотків респондентів. За "Опозиційну платформу - За життя" - сімнадцять. Трохи менший процент довіри має "Європейська Солідарність". "Батьківщину" - готові підтримати 11 відсотків опитаних, удвічі менше - має партія "Сила і Честь".
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