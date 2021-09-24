Штормовое предупреждение: какие области затронет непогода [ Редактировать ]
В пятницу, 24 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Прогнозируются сильные порывы ветра. Шквалы ожидаются ночью в западных областях страны.
Также днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м/с.
В ГСЧС предупреждают о и первом уровне опасности - желтом.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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