В пятницу, 24 сентября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Прогнозируются сильные порывы ветра. Шквалы ожидаются ночью в западных областях страны.

Также днем в Украине порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, а в западной части местами синоптики прогнозируют 25-30 м/с.

В ГСЧС предупреждают о и первом уровне опасности - желтом.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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