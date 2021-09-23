На пятницу, 24 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, синоптики предупредили о сильном ветре.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Днем в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. При этом в западных областях местами 25-30 м/с.

Кроме того, в Киеве и области завтра днем прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение. В Киеве и Киевскую область накроет сильный ветер, порывы ветра также будут составлять 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

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