Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі.

Тернопільщину напередодні трусило. Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки землетрусу і чи варто чекати нових коливань - розкажуть наші кореспонденти.

Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6-ої ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт, видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках.

Ігор, житель села Лука:

Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думав, що щось сталося, що трясонуло. У сусіда є трактор - я думав, може, можливо, трактор він запустив або не знав що, вітер сильний думав.

Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі. А також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, на відстані до двохсот кілометрів. Зафіксували земні коливання і в Європі - у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили - поштовх був із магнітудою майже чотири. А в епіцентрі його сила могла сягати навіть шести.

Андрій Николаєв, сейсмолог:

Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався.

Для України землетруси, які можна відчути - явище рідкісне. Утім на Чортківщині за останні два роки їх фіксували вже двічі: у 2019-ому та 2020-ому. Тоді магнітуда коливань була лише два. Окрім того, схожі за природою коливання на Тернопільщині були 19 років тому. Їх епіцентр був дещо північніше - поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки.

Андрій Николаєв, сейсмолог:

Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. Координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був.

Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні. Місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів.