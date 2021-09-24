Землетрус на Тернопільщині: які наслідки стихійного лиха [ Редактировать ]
Тернопільщину напередодні трусило. Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки землетрусу і чи варто чекати нових коливань - розкажуть наші кореспонденти.
Перші поштовхи поблизу Чорткова місцеві відчули близько 6-ої ранку. На записах із камер спостереження чути гуркіт, видно, як хитаються метрові паркани, вмикається автоматичне освітлення. Коливання відчули і в домівках.
Ігор, житель села Лука:
Ліжком так потрясло, аж хатою потрясло. Я думав, що щось сталося, що трясонуло. У сусіда є трактор - я думав, може, можливо, трактор він запустив або не знав що, вітер сильний думав.
Землетрус відчули не тільки в Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі. А також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, на відстані до двохсот кілометрів. Зафіксували земні коливання і в Європі - у Потсдамському центрі. Надзвичайники повідомили - поштовх був із магнітудою майже чотири. А в епіцентрі його сила могла сягати навіть шести.
Андрій Николаєв, сейсмолог:
Це був землетрус, який спричинений тектонічними чинниками, тектонічними явищами. Очевидно, один з місцевих тектонічних розломів активізувався.
Для України землетруси, які можна відчути - явище рідкісне. Утім на Чортківщині за останні два роки їх фіксували вже двічі: у 2019-ому та 2020-ому. Тоді магнітуда коливань була лише два. Окрім того, схожі за природою коливання на Тернопільщині були 19 років тому. Їх епіцентр був дещо північніше - поблизу Теребовлі. Тоді земні поштовхи навіть зруйнували будинки.
Андрій Николаєв, сейсмолог:
Цікаво, що землетруси в цьому районі відбувалися і в минулі роки. Зокрема, відомий землетрус 1903 року. Координати його епіцентру майже ідеально співпадають з тим, що був.
Науковці кажуть, це не останній землетрус у регіоні. Місце сейсмоактивне і в майбутньому слід чекати нових поштовхів.
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Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки землетрусу і чи варто чекати нових коливань - розкажуть наші кореспонденти.
В епіцентрі стихії опинилася столиця штату Вікторія-Мельбурн. Коливання та менш потужні афтершоки відчули близько 25 мільйонів австралійців.
Найбільше постраждала провінція Сичуань.
Найбільше постраждала провінція Сичуань.
Мексику сколихнув землетрус магнітудою 7 і 1. Епіцентр був поблизу курортного міста Акапулько, але відчули поштовхи і в столиці.