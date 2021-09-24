Де-деолігархізація. Скандальний законопроєкт переголосують. Його доволі швидко ухвалили напередодні, та виявилося - з помилками! Бо в документі прописали, що визначати, хто є олігархом, має і Радбез, і НАЗК! У Нацагентстві з питань запобігання корупції - здивувалися. Кажуть: вони не готові "реєструвати" олігархів.

Тож як виправлятимуть помилки? І хто зрештою вершитиме олігархічну долю? Розкаже Ксенія Барвіненко.

Геть диктатуру, геть диктатуру!

Блокували трибуну, звинувачували монобільшість у порушенні регламенту, а одне одного - в корупції. Намагались усунути головуючого і врешті ухвалили.

Так напередодні в парламенті розпочали "деолігархізацію". Розпочали й мало одразу не закінчили. Бо на ранок виявилося: в законі - помилка. Депутати ухвалили норми, які суперечать одна одній. Хто визначатиме олігарха: чи то Радбез формує список, чи то НАЗК?

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Я раз 15-20 і присутнім, і голові підкомітету, і голові комітету попереджав, говорив, що у вас тут юридична помилка, у вас там буде проблема з тим, що ви текст не зможете звести. Юридичний департамент про це теж вказував, це було в зауваженнях.

Та в турборежимі розбиратися було ніколи.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Ні один народний депутат не зміг поставити жодну свою поправку, ні на підтвердження, ні на повторне голосування. Ніхто нічого не читає, всі значить аплодують такому галопу, це впливає на законодавчу техніку і призводить до ухвалення законів, які між собою не узгоджуються.

"Слуги" ж стверджують - проблем немає. Закон просто переголосують, приберуть згадування про НАЗК.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми це виправимо одним голосуванням, і зрештою РНБО залишиться як орган, який заносить до реєстру олігархів. Це відбудеться наступного пленарного тижня.

Тоді ж можуть відправити у відставку і спікера Дмитра Разумкова. Принаймні такі чутки ширяться кулуарами. Зараз він на лікарняному і за "деолігархізацію" не голосував. Більше того - активно критикував закон і навіть надіслав у Венеційську комісію. Саме цей документ, кажуть, ще більше розпалив конфлікт між Банковою та головою Ради. Тож депутати підозрюють…

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Cолідарність":

Буде новий спікер у нас - Руслан Стефанчук, він учора продемонстрував, що готовий нехтувати законом, регламентом, склав іспит. Тепер, Разумкова коли будуть прибирати, поставлять на його місце Стефанчука, тому що владі, їм плювати на регламент, їм плювати на процедури.

"Слуги" ж запевняють - це все чутки. І змінювати голову парламенту - поки що не збираються.

Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу":

Ніхто підписи не збирає, і немає взагалі таких розмов. Я думаю і керівництву нашої фракції, і Офісу президента, і Дмитру Олександровичу треба проявити мудрість і знайти якийсь компроміс. Тому що різні точки зору, і треба, щоб парламент працював.

А робота в парламенті й не зупинялась: поки в кулуарах депутати вели олігархічно-кадрові дискусії, в залі прем'єр звітував про підготовку до опалювального сезону.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Тарифи на газ для населення незмінні. У травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на газ на весь рік складає менше восьми гривень. Незалежно від коливання цін на біржах чи хабах. Тарифи на тепло та гарячу воду незмінні. Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося.

Та урядовим обіцянкам в опозиції не вірять. Кажуть: бюджетні заклади купують газ набагато дорожче.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Школы, детские садики, больницы по всей стране сегодня получают договора на поставку газа по цене 20-21 тысяча за тысячу кубов, в прошлом году они получали договора по цене семь тысяч гривен, себестоимость тепла - 80% это стоимость газа. Для того, чтобы отопить школу, детский садик или больницу сегодня местыне власти должны подписать 20 тисяч гривен, а дальше - либо поднимать тариф в три раза, либо брать эти затраты на себя.

Тож і вимагають, аби для бюджетних установ газ постачали за собівартістю.