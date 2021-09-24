"Північний потік-2" треба запустити, але за умови збереження транзиту газу через Україну. Таку заяву зробив лідер християнських демократів Армін Лашет за два дні до парламентських виборів у Німеччині. Наразі його блок трохи відстає від соціал-демократів. Але в Лашета все одно є шанс стати наступним канцлером.

Про його політичні перспективи й відносини з українськими можновладцями - розкаже Тетяна Логунова.

Про такого віп-агітатора без сумніву мріє кожен із кандидатів у канцлери Німеччини. Голосувати за лідера ХДС/ХСС закликає чинна канцлерка і найпопулярніший політик країни Ангела Меркель.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Кожну годину, яка залишається до виборів, ми повинні боротися за те, щоб християнські демократи стали найбільшою політичною силою в парламенті. Ми повинні боротися за гарне майбутнє для нашої країни. На чолі з канцлером Арміном Лашетом.

А боротися християнським демократам і справді потрібно щосили. У них всі шанси програти ці вибори - уперше за останні 16 років. Якщо, звісно, Лашету не вдасться в останню мить завоювати симпатії німців, які ще вагаються.

Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС:

Ми вже наздоганяємо конкурентів, і результат цих перегонів поки що відкритий. Кожен четвертий виборець не знає за кого голосувати. Тож переконаймо їх!

Прогнози соціологів менш оптимістичні. За їхніми даними, християнські демократи поки що відстають від есдеків на 3-4 відсотки.

Чому німці раптом змінили свої політичні симпатії? На чотирьох останніх виборах голосували за ХДС/ХСС, а тут раптом згадали про есдеків? Політологи впевнені: усьому виною кадрова помилка. Коли християнські демократи визначалися з кандидатом у канцлери, усі рейтинги показували: більше шансів на перемогу має лідер ХСС Маркус Зедер. Але в канцлери висунули не його, а керівника ХДС Арміна Лашета.

А потім була повінь, яка "підтопила" і без того не високі особисті рейтинги Арміна Лашета. Його, як прем'єра однієї з постраждалих земель, критикували за неефективну ліквідацію наслідків стихії. А всі німецькі ЗМІ облетіли ось ці кадри із зони лиха: президент висловлює співчуття потерпілим, а Лашет, який стоїть трохи позаду, весело сміється.

Суда Девід-Вільп, політолог:

Армін Лашет припустився кількох помилок у своїй кампанії. Та насамперед усі згадують кадри, де він сміється під час виступу Штайнмайєра.

Утім, навіть якщо християнські демократи програють вибори, Лашет однаково може стати канцлером Німеччини. У разі, якщо ХДС/ХСС, на відміну від есдеків, зможуть домовитися з іншими партіями й сформувати коаліцію.

Такі прецеденти в німецькій історії вже були. Щоправда, ще до об'єднання країни. У 1976 і 1980 роках вибори у ФРН вигравали християнські демократи, а коаліцію на чолі з канцлером Гельмутом Шмідтом формували есдеки.

Армін Лашет, до слова, добре знайомий з українськими політиками. Він - єдиний кандидат у канцлери, з яким Володимир Зеленський зустрічався під час візиту до Німеччини. А мер Києва Віталій Кличко навіть прилітав до Ерфурта, щоб узяти участь у передвиборчому мітингу Лашета. Водночас лідер ХДС не раз заявляв - якщо він стане канцлером, то продовжить курс Ангели Меркель. Як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.