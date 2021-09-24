Цена на уголь в Европе с поставкой в 2022 году выросла до максимума за последние 13 лет. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

Тонна угля подорожала до $137 за тонну - это самая высокая цена с 2008 года. Рост цен на уголь связан с подорожанием природного газа, что привело к повышению спроса на другие, более дешевые и доступные источники энергии.

Напомним, что 15 сентября цена на газ в Европе достигла $950 за тысячу кубометров. Рекордные цены на "голубое топливо", которые заставили европейцев запустить угольные ТЭС, резко взвинтили цены на уголь. Все это привело к рекордному подорожанию электроэнергии в ЕС.

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Как сообщали "Подробности", запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ находятся на критически низком уровне. По данным Минтоплвнэнерго, частные ТЭС и ТЭЦ с начала сентября увеличили запасы угля на 15%, в то время как на государственных они сократились на 20%.

По состоянию на 24 сентября на ТЭС находится 813 тыс. тонн, с начала месяца общий запас угля увеличился на 10%, или на 74 тыс. тонн.

В условиях дефицита энергокомпания ДТЭК на днях согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тыс. тонн.

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Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.