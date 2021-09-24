Уголь в Европе подорожал до максимума за 13 лет [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Цена на уголь в Европе с поставкой в 2022 году выросла до максимума за последние 13 лет. Об этом сообщает агенство Bloomberg.
Тонна угля подорожала до $137 за тонну - это самая высокая цена с 2008 года. Рост цен на уголь связан с подорожанием природного газа, что привело к повышению спроса на другие, более дешевые и доступные источники энергии.
Напомним, что 15 сентября цена на газ в Европе достигла $950 за тысячу кубометров. Рекордные цены на "голубое топливо", которые заставили европейцев запустить угольные ТЭС, резко взвинтили цены на уголь. Все это привело к рекордному подорожанию электроэнергии в ЕС.
Как сообщали "Подробности", запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ находятся на критически низком уровне. По данным Минтоплвнэнерго, частные ТЭС и ТЭЦ с начала сентября увеличили запасы угля на 15%, в то время как на государственных они сократились на 20%.
По состоянию на 24 сентября на ТЭС находится 813 тыс. тонн, с начала месяца общий запас угля увеличился на 10%, или на 74 тыс. тонн.
В условиях дефицита энергокомпания ДТЭК на днях согласовала поставку двух партий угля из США общим объемом 150 тыс. тонн.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что цена газа для населения повышаться не будет. Она зафиксирована годовым контрактом с "Нафтогазом" до 1 мая 2022 года и составляет 7,96 грн за. Чтобы не росли тарифы на теплоснабжение и водоснабжение, "Нафтогаз" предложил предприятиям теплокоммунэнерго цену в 7,44 грн.
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Подорожание газа, а за ним и угля, уже коснулось Украины. На сентябрь газ на украинском споте торгуется под 23 тыс за куб м. Запасы угля на украинских ТЭС находятся на критически низком уровне. Сегодня генерация вынуждена импортировать уголь в Украину по $145-150/тонну.