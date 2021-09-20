В хранилищах находится более 852 тысяч тонн топлива/ фото: Rg.ru

На украинских теплоэнерго станциях наблюдается улучшение ситуации с запасами угля. Такая тенденция фиксируется в течение третьей недели подряд. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2021 года, в хранилищах находится более 852 тысяч тонн твердого топлива и их запасы продолжают увеличиваться.

На складах ТЭС продолжает улучшаться ситуация с накоплением угля. По состоянию на утро 20 сентября на складах ТЭС находится 852,6 тыс. тонн угля, что на 15,5% больше, чем на утро 1 сентября (в 738,3 тыс. тонн).

Отмечается, что запасы газового угля возросли на 28,1% - до 639,2 тысяч тонн, при этом объемы антрацитового угля - наоборот уменьшились на 10,9%, до 213,4 тысяч тонн. Известно, что за последние 10 дней поставки угля на сутки в среднем составляют 54,4 тысячи тонн, при том, что расход - 49,9 тысяч тонн.

Ранее мы писали, что в Украине 11 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) ушли в простой из-за отсутствия топлива. Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт, на складах ТЭЦ находилось 180 тыс. т. угля.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира отказаться от использования угля в электроэнергетике в несколько этапов. Это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.

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