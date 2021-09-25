Конкурс хліба відбувся у Франції. У змаганні взяли участь 172 пекарі. За якими критеріями обирали найкращий багет і хто переміг - дивіться далі.

Понад сто пекарів з усього Парижа зібралися в одному місці, аби визначити, хто ж із них здатен приготувати найсмачніший хліб. Власник "найкращого багета" отримає переможні чотири тисячі євро. Проте справжня винагорода - це можливість цілий рік постачати багети до Єлисейського палацу.

Черльз Перейра, пекар:

Це доволі престижні змагання. Перемога в такому конкурсі гарантує нашій пекарні десятки, а то й сотні нових клієнтів.

Кожен учасник повинен мати з собою два багети, які відповідають вимогам щодо розміру та ваги: від п'ятдесяти п'яти до сімдесяти сантиметрів та від двохсот шістдесяти чотирьох (264) до трьохсот чотирнадцяти (314) грамів. Понад пів сотні багетів взагалі не допустили до конкурсу через розмір. Вироби також оцінювали за способом випікання, смаком, м'якушем і навіть малюнком бульбашок.

Франк Томас, голова Союзу паризьких пекарів:

Ми дивимося на "la grigne (ла ґріньє)". "Ґріньє" - це коли хліб розрізають одним рухом. Після розрізу ми перевіряємо запах багета, текстуру - м'якуш, його колір, а потім уже смак.

Для приготування традиційного французького багета потрібні лише чотири інгредієнти: борошно, дріжджі, вода та сіль. Пекарі демонструють свою вправність за допомогою техніки. Усе залежить від того, як довго кухарі залишають тісто відпочивати, або скільки додають дріжджів. І цьогоріч найвправнішим видався пекар туніського походження - Макрам Акроут.

Макрам Акроут, переможець конкурсу:

Мій багет дуже хрусткий, має смак справжнього хліба. Я стільки років крок за кроком ішов до цього результату. І нарешті виготовив найкращий багет Парижа!

Макрам уже намагався підкорити "хлібний" Олімп раніше. Два роки поспіль посідав то друге, то третє місце.