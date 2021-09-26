Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области остановлен из-за срабатывания автоматики. Об этом сообщает "Росэнергоатом".

26 сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.

В "Росэнергоатоме" утверждают, что радиационный фон в районе АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС.

Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) мощностью около 1 000 МВт каждый.

Напомним, что в июне 2021 года произошла утечка радиации на китайской атомной электростанции "Тайшань", которая находится в китайской провинции Гуандун (расположена на юго-востоке Китая, граничит с Гонконгом и Макао).