На АЭС в России аварийно остановлен энерглоблок [ Редактировать ]
Источник: "Росэнергоатом"
Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции в Тверской области остановлен из-за срабатывания автоматики. Об этом сообщает "Росэнергоатом".
26 сентября в 10:01 действием автоматики остановлен четвертый энергоблок Калининской АЭС. Причины срабатывания автоматики выясняются. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет.
В "Росэнергоатоме" утверждают, что радиационный фон в районе АЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. В настоящее время в работе находятся три энергоблока Калининской АЭС.
Калининская АЭС расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции есть четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) мощностью около 1 000 МВт каждый.
Напомним, что в июне 2021 года произошла утечка радиации на китайской атомной электростанции "Тайшань", которая находится в китайской провинции Гуандун (расположена на юго-востоке Китая, граничит с Гонконгом и Макао).
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