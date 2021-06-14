Власти США проверяют информацию об утечке радиации и "радиологической угрозе" на китайской атомной электростанции "Тайшань". Об этом сообщает CNN.

На нарушения эксплуатации АЭС китайскими властями Министерству энергетики США 8 июня пожаловалась французская компания Framatome, которая частично владеет элекстростанцией.

Framatome заявляет, что китайское Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС, чтобы не допустить ее закрытия.

Ситуация представляет собой неминуемую радиологическую угрозу для станции и населения, и Framatome срочно запрашивает разрешения на передачу технических данных и помощи, которая может потребоваться для возврата станции к нормальной работе.

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Французская компания обратилась к США, чтобы согласовать получение от американской стороны помощи для устранения проблем на китайской АЭС. Для оказания помощи есть только две причины, одной из которых является "неминуемая радиологическая угроза".

Американские власти считают, что ситуация на АЭС пока "не достигла критического уровня" и не несет серьезной угрозы рабочим электростанции или местным жителям. При этом Вашингтон на прошлой неделе провел несколько заседаний Совета нацбезопасности, на котором обсуждались предполагаемые проблемы "Тайшани".

США также обсудили ситуацию с французским правительством, и поддерживают контакты с Пекином. Сами власти Китая пока не признали проблему, а на самой АЭС заявили, что все ее показатели "в норме", а два ядерных реактора "Тайшаня" находятся "в рабочем состоянии".

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При этом уточняется, что на втором энергоблоке недавно прошел "капитальный ремонт", но причины для его проведения не указаны.

АЭС "Тайшань" находится в китайской провинции Гуандун (расположена на юго-востоке Китая, граничит с Гонконгом и Макао). Сама электростанция построена на побережье Южно-Китайского моря. АЭС включает в себя два энергоблока с реакторами EPR мощностью по 1750 МВт произведства французской компанией Areva.

Напомним, что Европарламент потребовал остановить запуск Белорусской АЭС.