В Киеве парень застрелил мужчину во время ссоры на улице (видео) [ Редактировать ]
Убийство в Киеве / Фото: Полиция
В Киеве конфликт на улице привел к смерти мужчины. Об этом сообщает столичная полиция.
В воскресенье вечером, 26 сентября, на "102" от врачей скорой помощи поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.
На месте происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Врачи скорой помощи, которых вызвали свидетели происшествия лишь констатировали смерть потерпевшего - пулевое ранение грудной клетки оказалось несовместимым с жизнью.
Следователи выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В ходе ссоры местный житель, 1998 года рождения, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента - мужчину 1977 года рождения. Одна из пуль попала ему в грудь. Ранение оказалось смертельным и потерпевший скончался на месте.
Убийцу задержали по горячим следам, он находится в СИЗО. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.
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