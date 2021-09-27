Убийство в Киеве / Фото: Полиция

В Киеве конфликт на улице привел к смерти мужчины. Об этом сообщает столичная полиция.

В воскресенье вечером, 26 сентября, на "102" от врачей скорой помощи поступило сообщение о том, что на улице Овруцкой в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

На месте происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением грудной клетки. Врачи скорой помощи, которых вызвали свидетели происшествия лишь констатировали смерть потерпевшего - пулевое ранение грудной клетки оказалось несовместимым с жизнью.

Следователи выяснили, что на улице между двумя прохожими возник конфликт. В ходе ссоры местный житель, 1998 года рождения, достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента - мужчину 1977 года рождения. Одна из пуль попала ему в грудь. Ранение оказалось смертельным и потерпевший скончался на месте.

Убийцу задержали по горячим следам, он находится в СИЗО. Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, что на днях в Киеве обнаженный неадекват под наркотиками разбил парню об голову бутылку и попытался пырнуть его "розочкой".