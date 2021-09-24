В Киеве неадекватный голый мужчина разгуливал по улицам, а потом напал на парней со стеклянной бутылкой. О преступлении сообщил паблик криминальный новостей "Киев оперативный" и опубликовал видео.

Инцидент произошел по Антоновича, 104, на летней площадке заведения "Узбекская кухня". На видео видно как полностью обнаженный голый мужчина с длинными волосами идет по улице, берет в урне стеклянную бутылку и сзади разбивает ее о голову одного из парней, который с компанией сидит за столиком. После этого неадекват "розочкой" несколько раз ударил второго парня.

Как сообщает столичная полиция, 26-летнему пострадавшему врачи на месте оказали первоочередную медицинскую помощь. Свидетели происшествия задержали злоумышленника до приезда полиции.

Голый "Тарзан" оказался уроженцем Житомирской области 2003 года рождения. В момент преступления он был под воздействием наркотиков. Несмотря на это, Голосеевский райсуд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест.

Действия правонарушителя квалифицированы как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УКУ), ему грозит до 7 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что на днях в Киеве женщину зарезали на детской площадке.