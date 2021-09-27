Лукашенко нервує через проведення в Україні навчань вояків НАТО [ Редактировать ]
В той час, як в Страсбурзі обговорють білоруське питання, самопроголошений президент цієї республіки разом з Володимиром Путіним будує плани щодо України. Олександр Лукашенко переймається через проведення в Україні навчань за участі вояків НАТО.
Своє бачення він висловив під час зустрічі зі своїм російським соратником Путіним. Зокрема, назвав намір України долучитися до альянсу "новим фронтом". Втім, пішов він і далі, заявивши, що в Україні начебто створюють військові бази, де солдатів, мовляв, цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. І додав - тримає ситуацію на контролі. Звісно, разом з російським колегою.
Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):
Вы видите? Они туда, в Украину, тащат НАТОвские войска. Под видом учебных центров, они создают фактически базы. Базы Соедененные Штаты создают на Украине. Мы с президентом России, это не секрет, проводили и проводим консультации по этому вопросу. И договорились, что нам надо предпринимать какие-то действия.
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