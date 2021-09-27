Своє бачення він Лукашенко висловив під час зустрічі зі своїм російським соратником Путіним.

В той час, як в Страсбурзі обговорють білоруське питання, самопроголошений президент цієї республіки разом з Володимиром Путіним будує плани щодо України. Олександр Лукашенко переймається через проведення в Україні навчань за участі вояків НАТО.

Своє бачення він висловив під час зустрічі зі своїм російським соратником Путіним. Зокрема, назвав намір України долучитися до альянсу "новим фронтом". Втім, пішов він і далі, заявивши, що в Україні начебто створюють військові бази, де солдатів, мовляв, цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. І додав - тримає ситуацію на контролі. Звісно, разом з російським колегою.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020):