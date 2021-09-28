Школы Украины смогут работать в "красной" зоне карантина только при условии 100% вакцинации коллективов. Об том в эфире одного из телеканалов заявила заместитель министра науки и образования Вера Рогова.

По ее словам, "оранжевая" и "желтая" зоны предусматривают вакцинацию 80% педагогов. При этом учится будут все дети: дошкольники, учащиеся начальной и средней школы, а также все кто получает специальное образование.

Если регион переходит в "красную" зону, то обязательная 100% вакцинация учителей. Если такого показателя нет, то учебное заведение перейдет на дистанционное образование.

Отмечается, что в настоящее время речь идет о полной вакцинации всего коллектива учреждения - только при этом условии смогут работать и детсады, и начальная, и специализированная школы.

Читайте также, во Львовской области лишь 42% школ могут работать очно. Остальные школы не вакцинировали 80% сотрудников, в регионе также будет работать комиссия, которая будет проверять качество дистанционного обучения, обучение в зуме или мессенджерах не может быть качественным.

Кроме того, педагогов, которые будут работать с учениками в дистанционном режиме, не лишат полной заработной платы. Шкарлет также рассказал о встрече с работниками образования города Мариуполь, где был обсужден вопрос вакцинации в сфере образования.

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