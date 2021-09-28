Четыре области Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина [ Редактировать ]
По состоянию на сегодня, 28 сентября четыре региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.
Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:
- Донецкая;
- Тернопольская;
- Черкасская;
- Черновицкая.
Так, в указанных регионах наблюдается превышение динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Черкасской области - 73,8%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевания должна составлять не более 50%.
Кроме того, Черновицкая область имеет плохие показатели загруженности коек с кислородом - 67,1%, допустимая норма должна составлять не более 65%.
Также в названых областях превышено норму уровня заболеваемости COVID-19. Лидирующую позицию занимает Черновицкая область - 451, после нее идет Тернопольская - 268, Донецкая - 246 и Черкасская - 193.
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