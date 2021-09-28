У Києві пройшов молебень пам'яті жертв Бабиного яру [ Редактировать ]
Цього року виповнюється 80 років одній із найстрашніших сторінок Другої світової війни - масовим розстрілам у Бабиному яру. Масштабне вшанування пам'яті жертв трагедії почнеться у Києві з 29 вересня. А напередодні на території меморіального комплексу відбувся молебень. Детальніше - Тетяна Радченко.
На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.
Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру? Точної статистики немає й досі. Але відомо, що не менше ніж сто тисяч.
Протоієрей Сергій, настоятель храму ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість":
Это день особой памяти страшных жертв гибели вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их растреливали. На краю этой пропасти, этого яра , они становились и их убивали, растреливали, это было страшное, жуткое зрерище.
Митрополит Антоній просить миру для цієї землі. Порозуміння між людьми. І прощення.
Митрополит Антоній, архієрей Української православної церкви:
Помолилися, щоб Господь помилував, простив гріхи і нагадати нашим співвітчизникам, щоб ми робили у цьому земному житті все, щоб такі сторінки в історії більше не повторювалися, щоб ніякі ідеології не стали причиною ненависті, роздору, розбрату і таких жахливих війн.
по теме
В понедельник, 27 сентября, православные празднуют Воздвижение Креста Господнего
Наибольшее сокращение продолжительности жизни зафиксировано в прошлом 2020 году
Ризикуючи власним життям, вони рятували євреїв від фашистів. Згодом Ізраїльський парламент надав їм почесне звання Праведників народів світу.
Страшна трагедія сталася 80 років тому. Тоді німці розстріляли кілька десятків тисяч євреїв.
Попередньо припускають: відновлення храму розпочнуть із середини жовтня. Пожежа не тільки знищила орган та пошкодила будівлю собору, а ще й роздмухала старе протистояння за костел.