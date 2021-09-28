Цього року виповнюється 80 років одній із найстрашніших сторінок Другої світової війни - масовим розстрілам у Бабиному яру. Масштабне вшанування пам'яті жертв трагедії почнеться у Києві з 29 вересня. А напередодні на території меморіального комплексу відбувся молебень. Детальніше - Тетяна Радченко.

На місці, де рівно 80 років тому була відкрита одна з найстрашніших сторінок в історії Другої світової, звучать молитви. Митрополит Антоній править панахиду.

Скільки саме людей було закатовано в Бабиному Яру? Точної статистики немає й досі. Але відомо, що не менше ніж сто тисяч.

Протоієрей Сергій, настоятель храму ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість":

Это день особой памяти страшных жертв гибели вот на этом месте, когда приходили люди, что происходило, как их растреливали. На краю этой пропасти, этого яра , они становились и их убивали, растреливали, это было страшное, жуткое зрерище.

Митрополит Антоній просить миру для цієї землі. Порозуміння між людьми. І прощення.

Митрополит Антоній, архієрей Української православної церкви: