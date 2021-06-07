Apple представила iOS 15: какие функции появятся [ Редактировать ]
В понедельник, 7 июня, компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 15. Обновить гаджеты можно будет осенью. Презентация транслировалась на Youtube.
Программное обеспечение обнародовали на презентации WWDC 2021.
Большое внимание компания уделила новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.
Новая функция в FaceTime - SharePlay - позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.
В приложении Messages можно будет поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Весь контент будет сохраниться в соответствующие приложения - музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.
Также компания переработала оповещения. Появились "сводки" уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки будут появляться в назначенное пользователем время или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.
В картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и тд. Теперь они также ориентированы на пешеходов. Также с помощью камеры карты могут распознать ваше местоположение и указать правильное направление.
Голосовой помощник Siri в iOS 15 работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве.
Микрофон смартфона iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект будет распознавать шумы на фоне и удалять их.
Также изменения будут в приложениях Wallet и Погода. Появятся новые возможности и для AirPods.
Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE (2016);
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS/XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro/Pro Max;
- iPhone SE 2 (2020);
- iPhone 12/mini;
- iPhone 12 Pro/Pro Max;
- iPhone 13/iPhone 12s.
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