В понедельник, 7 июня, компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 15. Обновить гаджеты можно будет осенью. Презентация транслировалась на Youtube.

Программное обеспечение обнародовали на презентации WWDC 2021.

Большое внимание компания уделила новшествам в сервисе видеозвонков FaceTime. В iOS 15 появится режим просмотра в виде сетки и портретный режим для видео, когда фон размывается, а также поддержка пространственного звука Spatial Audio, выделение звука голоса в зависимости от ситуации.

Новая функция в FaceTime - SharePlay - позволит слушать музыку или смотреть фильмы одновременно с друзьями.

В приложении Messages можно будет поделиться контентом, таким как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News и многое другое. Весь контент будет сохраниться в соответствующие приложения - музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.

Также компания переработала оповещения. Появились "сводки" уведомлений, которые основаны на привычках пользователя по взаимодействию с приложениями. Сводки будут появляться в назначенное пользователем время или вычисленное с помощью системы искусственного интеллекта.

В картах Apple добавили детали о дорогах: автобусные остановки, пешеходные переходы, сложные съезды и тд. Теперь они также ориентированы на пешеходов. Также с помощью камеры карты могут распознать ваше местоположение и указать правильное направление.

Голосовой помощник Siri в iOS 15 работает без интернета и распознает запросы прямо на устройстве.

Микрофон смартфона iPhone получил новые возможности. Среди них изоляция голоса. Искусственный интеллект будет распознавать шумы на фоне и удалять их.

Также изменения будут в приложениях Wallet и Погода. Появятся новые возможности и для AirPods.

Устройства, которые будут поддерживать iOS 15:

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE (2016);

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS/XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro/Pro Max;

iPhone SE 2 (2020);

iPhone 12/mini;

iPhone 12 Pro/Pro Max;

iPhone 13/iPhone 12s.

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