Эксперты неоднократно заявляли, что Instagram обладает негативным влиянием на психическое здоровье, особенно на подростков. Даже в Facebook знают об этом, но хранили этот секрет последние три года.

Просочившиеся в сеть документы Facebook, полученные Wall Street Journal, раскрыли исследования о влиянии Instagram на психическое здоровье детей и подростков.

Результаты показали, что просмотр Instagram вызывал суицидальные мысли у 13% детей из Великобритании и 6% из США.

Просмотр ленты с красивыми блогерами вызывал у подростков психические проблемы

При этом более 40% подростков в Instagram признались, что чувствовали себя "непривлекательными" после того, как просматривали фотографии блогеров с подтянутыми, спортивными и худыми телами.

32% девочек-подростков заявили, что, когда им было плохо, Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже — говорится во внутренней презентации Facebook.

Исследователи привели в пример историю 18-летней Анастасии Власовой из американского штата Вирджиния. Девочка зарегистрировалась в соцсети в 13 лет и проводила там каждый день по три часа. В итоге у нее развилось расстройство пищевого поведения. Сейчас девушка вынуждена ходить к врачу.

Исследования, показывающие пагубное влияние Instagram на психическое здоровье молодых людей, существуют уже много лет, но Facebook преуменьшает значение проблемы.

В марте генеральный директор Марк Цукерберг, который был проинформирован о результатах исследования в прошлом году, заявил, что социальные сети с большей вероятностью "будут иметь положительное влияние на психическое здоровье".

Facebook недавно предоставил возможность скрывать счетчик лайков на своей платформе и в Instagram после нескольких лет экспериментов с этой опцией. Есть надежда, что этот шаг ослабит психологическое давление на молодых пользователей, которые приравнивают популярность в социальных сетях к собственной самооценке.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Facebook разрешает VIP-пользователям нарушать правила. Также Facebook усиливает модерацию, заставляя пользователей Instagram указывать дату рождения.

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