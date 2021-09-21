Вечером 20 сентября Apple выпустила публичную версию iOS 15 вместе с iPadOS 15 и watchOS 8 для смартфонов, планшетов и смарт-часов. Однако новая версия операционной системы получилась "урезанной", лишившись нескольких обещанных функций.

Издание The Verge заметило, что на странице с описанием каждой ОС отсутствуют анонсированные ранее функции – они не появились на iPhone и iPad. Среди них SharePlay, улучшенная поддержка AirPod Find My, Universal Control и другие.

Возможно, наиболее заметной отсутствующей функцией является SharePlay, которая позволяет пользователям смотреть видео или слушать музыку с друзьями во время звонка FaceTime.

iOS 15

Apple предупредила всех о задержке после удаления SharePlay из бета-тестирования, но это все еще немного неудобно, учитывая, насколько значимой поначалу выглядела эта функция.

Ее отсутствие задерживает работу других функций – Apple недавно объявила, что групповые тренировки для Fitness Plus приостановлены до выхода SharePlay.

Apple также заявляет, что поддержка AirPods в Find My откладывается ближе к зиме. Эта функция была анонсирована на WWDC 2021. AirPods Pro и Max смогут подключаться к сети Find My, что упростит их поиск.

FindMy

Функция внутренних событий App Store, которая будет демонстрировать такие вещи, как внутриигровые события, прямые трансляции и другие ограниченные по времени функции, также еще не доступна. Онf помеченf той же звездочкой, что и другие функции, что означает, ее выход откладывается на более поздний срок.

Пользователям iPad также придется подождать невероятно красивой функции универсального управления, которая позволяет легко обмениваться курсором между Mac и iPad.

Отсутствие запуска не должно быть сюрпризом: в отличие от SharePlay, Universal Control не отображался в бета-версиях, и для этой функции также требуется еще не выпущенная macOS Monterey.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как ранее в рекламе Apple "засветился" Киев. Также ранее скандал с приватностью заставил Apple отказаться от противоречивой защиты в iPhone.