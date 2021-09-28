Цензура в інтернеті звідки не чекали. Найбільша в світі платформа відеохостингу "Ютуб" змінює правила. Відтепер модератори компанії блокуватимуть будь-кого, хто поставить під сумнів підсумки виборів у США. Чому соцмережа вирішила відлучати від спільноти незгодних? І як сприйняли новацію користувачі Ютубу - Дмитро Анопченко.

Youtube завжди вважали "територією свободи". Мовляв, мій акаунт - отже, кажу, що хочу. Не подобається - не заходьте. Але тепер і тут - цензура. Від сьогодні відеохостинг заборонив користувачам розміщувати будь-які ролики, де ставлять під сумнів підсумки виборів.

Але поки що виборів не всіх. Лише американських, коли б вони не були. Тобто, це стосується і кампанії, під час якої переміг Байден, і голосування, яке відбувалися і сто, і двісті років тому. А ще обмеження діє стосовно цьогорічних парламентських виборів у Німеччині. При чому вирішуватимуть навіть не модератори, а штучний інтелект: комп'ютери Youtube налаштовані віднаходити і автоматично видаляти такий контент.

Адміністрація "Ютуба" конкретно перелічила, що саме більше не можна говорити в мережі. Зокрема, що Байден переміг у кількох провідних штатах начебто через проблеми в роботі машин для волевиявлення. Або що кандидат у президенти США набрав певну кількість голосів тому, що бюлетені були фальшивими.

Так само щодо Німеччини. Чорним по білому прописано: заборонені матеріали, в яких йдеться, що формування нового уряду, вибори чи призначення нового канцлера ФРН - є неправомірними. Формулювання розмиті. Тож покарання можна отримати за звичайну критику. Або за несхвальні враження чи підозри щодо махінацій на дільницях.

А найгірше, якщо це гучне рішення "Ютубу" стане прецедентом. Коли Трампа свого часу "забанили" - і стало зрозумілим, що недоторканних у мережі немає. Так і зараз: країни, де є проблеми і з чесністю виборів, і з демократією, мають тепер привід сказати: а чому нам так не можна, якщо вже Youtube змінює правила гри?! І заборонити свої вибори критикувати в мережі.

Тому експерти і кажуть: діяльність соцмереж мають регулювати на міжнародному рівні. Необхідні чіткі правила, норми, домовленості. Бо зараз усе регулюється резолюцією Генасамблеї ООН від… 1965-го року, ухваленої тоді, коли Google чи Apple ще навіть не існувало.