В українському МЗС таке рішення назвали політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю.

І я нагадаю, з чого почався скандал. Напередодні Угорщина і Росія підписали 15-річний контракт на постачання газу, в обхід української ГТС. При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.

В українському МЗС таке рішення назвали політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю. Також у відомстві заявили, що звертатимуться до Європейської комісії. Бо вважають, що транзит через українську ГТС дозволяє безперебійно постачати газ до Європи.