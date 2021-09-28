Угорщина і Росія підписали 15-річний контракт на постачання газу [ Редактировать ]
І я нагадаю, з чого почався скандал. Напередодні Угорщина і Росія підписали 15-річний контракт на постачання газу, в обхід української ГТС. При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.
В українському МЗС таке рішення назвали політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю. Також у відомстві заявили, що звертатимуться до Європейської комісії. Бо вважають, що транзит через українську ГТС дозволяє безперебійно постачати газ до Європи.
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Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає.
Так новий 15-річний контракт між Будапештом та Москвою щодо постачання газу, в обхід української ГТС прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У відносинах між країнами розгорається новий скандал. І цього разу яблуко розбрату - газ! Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні в Будапешті. І за підписаним документом, блакитне паливо Угорщині "Газпром" постачатиме через Сербію та Австрію.
Угода укладена на 15 років. Загальний об'єм – 4,5 мільярди кубічних метрів палива. Більша частина транзиту здійснюватиметься через Сербію. Решта - через Австрію.
Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій.