Уряд може примусити громадян до вакцинації [ Редактировать ]
І примусити українців до обов'язкової вакцинації вже скоро можуть на державному рівні. Федерація профспілок опублікувала проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я - кому потрібне буде щеплення.
Попередньо в переліку - освітяни та чиновники. За документом, у разі відмови від уколу - працівників пропонують відстороняти від роботи.
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