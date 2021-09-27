За документом, у разі відмови від уколу - працівників пропонують відстороняти від роботи.

І примусити українців до обов'язкової вакцинації вже скоро можуть на державному рівні. Федерація профспілок опублікувала проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я - кому потрібне буде щеплення.

Попередньо в переліку - освітяни та чиновники. За документом, у разі відмови від уколу - працівників пропонують відстороняти від роботи.