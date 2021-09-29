Північна Корея запустила в Японське море щонайменше один нерозпізнаний снаряд. Про це повідомили південнокорейські ЗМІ. Проте натепер невідомо, чи були це балістичні ракети та яку саме кількість було випущено.

Нагадаю, попри резолюції Ради Безпеки ООН, що покликані стримувати ядерну діяльність КНДР, 15 вересня північнокорейці здійснили запуск двох таких ракет у Японське море.