По состоянию на среду, 29 сентября, два региона Украины соответствуют показателям "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности.

Показатели "оранжевой" зоны имеют области:

Донецкая;

Черновицкая.

В Донецкой области длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. Сейчас она составляет 66,3%, при норме в не более 50%.

В Черновицкой области показатели загруженности коек с кислородом для COVID-больных не в пределах нормы. Сейчас этот показатель составляет 65,9%, а днем ранее находился в пределах 67,1%.

Хотя загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, должна составлять не более 65%.

Норма уровня заболеваемости коронавирусом, вместо разрешенных 75 на 100 тысяч населения, составляет:

в Донецкой области - 269,

в Черновицкой - 479.

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Кроме того, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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