Китайская компания Alibaba с 8 октября запрещает продажу оборудования для майнинга криптовалюты на своих платформах. Об этом сообщается в пресс-релизе.

Также под запрет подпадают обучающие материалы и программное обеспечение для майнинга. На Alibaba под запрет попадут все ресурсы и материалы, связанные с добычей таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других.

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Напомним, что в конце сентября Народный банк Китая запретил сделки с криптовалютами всем финансовым институтам, осуществляющим деятельность на территории КНР. Документ прямо не запрещает "майниг", но китайские власти будут закрывать веб-сайты, мобильные приложения и удалять программы, которые осуществляют коммерческую деятельность, связанную с виртуальной валютой.

Ранее "Подробности" писали о том, что цены на видеокарты обвалились после запрета майнинга криптовалют в Китае, а также что майнеры распродают жесткие диски из-за краха криптовалюты Chia.