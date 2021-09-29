Alibaba запретит продажу устройств для майнинга [ Редактировать ]
Китайская компания Alibaba с 8 октября запрещает продажу оборудования для майнинга криптовалюты на своих платформах. Об этом сообщается в пресс-релизе.
Также под запрет подпадают обучающие материалы и программное обеспечение для майнинга. На Alibaba под запрет попадут все ресурсы и материалы, связанные с добычей таких криптовалют, как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других.
Напомним, что в конце сентября Народный банк Китая запретил сделки с криптовалютами всем финансовым институтам, осуществляющим деятельность на территории КНР. Документ прямо не запрещает "майниг", но китайские власти будут закрывать веб-сайты, мобильные приложения и удалять программы, которые осуществляют коммерческую деятельность, связанную с виртуальной валютой.
Ранее "Подробности" писали о том, что цены на видеокарты обвалились после запрета майнинга криптовалют в Китае, а также что майнеры распродают жесткие диски из-за краха криптовалюты Chia.
по теме
Центральный банк Китая объявил незаконными все криптовалютные операции. Зарубежным биржам запрещено будет предоставлять услуги инвесторам на материковой территории Китая через интернет. В июне 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая на государственном уровне узаконила обращение биткойна
І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби в майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому й уряд, і депутати бачать зиск.
Компания столкнулась с проблемами нагрузки на сервера, Blizzard развертывает техническое обслуживание
Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою.
Аби змусити чоловіка віддати гроші, зловмисники підпалили два його магазини, а також погрожували йому і його родині фізичною розправою.
Летом аналитики Bloomberg и Goldman Sachs утверждали, что Ethereum превзойдет биткойн по рыночной капитализации. По их мнению, Ethereum, в отличие от биткойна, можно использовать не только как "хранилище стоимости" - из обычной цифровой валюты он вырос в целую экосистему