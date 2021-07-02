Цены на видеокарты обвалились после запрета майнинга криптовалют в Китае [ Редактировать ]
Источник: AFP
18 мая китайские власти запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам проводить операции с криптовалютой, в том числе биткойна. Народный банк КНР заявил, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства.
Запрет криптовалют в Китае привел к тому, местные добытчики криптовалюты сворачивают майнинг, чтобы избежать внимания и преследования со стороны правоохранительных органов. Одновременно они начали распродавать мощные видеокарты, которые используются для майнинга. В связи с этим начался обвал цен на топовые модели видеокарт, сообщает издание MyDrivers.
Виртуальные доски объявлений в Китае "забиты" флагманскими видеокартами NVIDIA RTX 3090 и Radeon RX 6900 XT. Если несколько месяцев назад RTX 3090 в Китае покупали примерно за $3,1 тыс., то сейчас предлагают за $2,3 тыс. и даже все $1,85 тыс. Аналогичная ситуация и с флагманской видеокартой AMD - Radeon RX 6900 XT.
Помимо высокопроизводительных видеокарт для майнинга, на рынок выкинули множество видеокарт попроще, включая старые модели RX 470, GTX 1060 и другие.
Майнинг криптовалют, особенно Ethereum, создал ажиотажный спрос и дефицит на рынке видеокарт, что привело к спекулятивному росту цен. На это накладывается мировой дефицит полупроводников, что привело к снижению темпов автопроизводства.
Тем временем на рынке криптовалют царит неопределенность, вызванная регуляторными ограничениями в Китае и Турции. Волнение инвесторов подогревает различные финансовые эксперты. Криптовалюты называют "пузырем", который вот-вот лопнет и разорит вкладчиков.
Вместе с тем сторонники виртуальных денег считают, что банкиры и воротилы фондового рынка играют против биткойна, пытаясь "загнать" инвесторов на традиционные финансовые рынки и в сектор реальной экономики.
По данным CoinMarketCap, по состоянию на вечер 2 июля биткойн торговался на уровне $33 312 за "монету", что на 1% ниже, чем днем ранее, и на 1% выше, чем неделю назад.
Ethereum, который считается второй криптовалютой после биткойна, торгуется по $2 066. За последние сутки его курс упал на 2,7%, но вырос на 11% по сравнению с предыдущей неделей. На данный момент и биткоин, и Ethereum стоят на 50% дешевле уровня весенних пиков.
Ранее "Подробности" написали инструкцию о том, как купить биткойны в Украине.
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