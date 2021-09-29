Заявление партии

На внеочередных выборах харьковского городского головы "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает Михаила Добкина. Соответствующее решение принято Стратегическим советом партии. Михаил Добкин - не новый человек для Харькова, он связан с родным городом годами жизни и результативной деятельности для его развития.

Михаил Добкин последовательно выступает за выполнение Минских соглашений и восстановление мира на Донбассе, в вопросах защиты прав русскоязычных граждан Украины, в защите канонической православной церкви, в борьбе против искажения истории и исторической памяти нашего народа.

Немаловажен и тот факт, что Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" призывает всех членов партии, депутатов-членов ОП-ЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина. Решения о выдвижении альтернативных кандидатов в мэры Харькова, активность в пользу других кандидатов, являются прямым нарушением партийной дисциплины, и виновные в этом будут исключены из партии и лишены депутатских мандатов.