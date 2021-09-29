Около 20:26 спасатели ГСЧС получили сообщение о пожаре на Оболони в трансформаторной подстанции. Пожарные уже ликвидировали огонь, пострадавших нет.

По прибытию спасатели установили, что пожар возник в трансформаторной подстанции. После того, как электрики выключили напряжение - в 21:13 пожарные приступили к тушению огня. Уже в 21:25 пожар был локализован, а в 21:45 - ликвидирован.

К тушению были привлечены 2 единицы основной техники и 11 человек личного состава.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет, однако причина возникновения пожара пока неизвестна.

Читайте также, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом, площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Кроме того, в Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24, на момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.

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