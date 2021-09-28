В Хмельницком утром произошел пожар в многоэтажке. Спасатели сняли с 9 этажа шесть человек.

Пожар возник около 8 утра на ул. Пилотская. Возгорание произошло в мусоропроводе 9-этажного многоквартирного жилого дома. В доме возникло сильное задымление, существовала угроза отравления продуктами горения жильцов.

"С девятого этажа спасены шесть человек. Пожар локализован и ликвидирован в тех размерах, которые он приобрела к моменту прибытия пожарных", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 12 спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

Читайте также, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом, площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Кроме того, в Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24, на момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.

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