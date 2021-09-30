У Європі ціна за тисячу кубометрів газу перевищила позначку в тисячу 50 євро. Нагадаю, попередній максимум за "блакитне паливо" становив близько тисячу 40 євро.

Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення постачання із Росії. Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".