У Європі ціна за тисячу кубометрів газу перевищила позначку в тисячу євро [ Редактировать ]
У Європі ціна за тисячу кубометрів газу перевищила позначку в тисячу 50 євро. Нагадаю, попередній максимум за "блакитне паливо" становив близько тисячу 40 євро.
Ціни на газ у Європі різко зросли останніми тижнями на тлі низьких запасів у європейських підземних сховищах і скорочення постачання із Росії. Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель, щоб якомога швидше ввести в експлуатацію "Північний потік 2".
по теме
Раніше Білий дім звинуватив Кремль у навмисному недопостачанні газу Євросоюзу. Мовляв, так Москва тисне на Брюссель для якнайшвидшого введення в експлуатацію "Північного потоку-2".
Ціни на електроенергію за пів року зросли втричі. З такою проблемою зіткнулися Іспанія та Португалія. Середня вартість мегават-години в цих країнах - 175 євро.
На тлі здорожчання блакитного палива, ще одна неприємна новина для українців: грошей на субсидії не вистачає.
Ціни на блакитне паливо почали рекордно зростати через низький рівень запасів у європейських підземних сховищах.
Таке заявили у Федеральному агентстві з мереж. І додали - сертифікація завершиться вже протягом наступних чотирьох місяців.