Когда в Украине потеплеет до +21° [ Редактировать ]
Заместитель начальника отдела метеопрогнозов "Украинского гидрометцентра" Наталья Голеня рассказала о том, когда в Украине потеплеет до +20°.
С 4 по 7 октября температурный фон может немного измениться и подняться до показателя +18°, а на юге - до 21° выше нуля. То есть первая декада октября будет преимущественно без осадков, температура +10°...+18°, на юге до 20° тепла.
Ранее мы писали о том, что в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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