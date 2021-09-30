Київ евакуював у вересні близько сотні громадян з Афганістану [ Редактировать ]
В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Безпосередньої загрози для їхнього життя немає. МЗС тримає з ними зв'язок і вже веде переговори про наступний евакуаційний рейс.
Його, як і попередні, здійснить Головне управління розвідки. У вересні українським спецпризначенцям вдалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та інших держав.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти.
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В американських ЗМІ - шквал публікацій, організатори авіарейсу роздають інтерв'ю і закликають пожаліти пасажирів, які застрягли на півдорозі, особливо дітей.
Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
Серед сотні пасажирів - громадяни України, а також піддані Ватикану та Канади. Евакуйовані - здебільшого етнічні афганці, які мають закордонні паспорти.
Однак після того, як 31 серпня країну покинув останній американський солдат, евакуація з Афганістану на паузі. Кабульський аеропорт повністю під контролем бойовиків.