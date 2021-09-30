В Афганістані залишаються українські громадяни, які хочуть евакуюватися - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Безпосередньої загрози для їхнього життя немає. МЗС тримає з ними зв'язок і вже веде переговори про наступний евакуаційний рейс.

Його, як і попередні, здійснить Головне управління розвідки. У вересні українським спецпризначенцям вдалося вивезти з Кабула близько сотні громадян України та інших держав.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: