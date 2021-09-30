На утилізацію! МОЗ, через порушення температурного режиму при транспортуванні, знищить 34 тисячі доз вакцини "Пфайзер". Утім, це число вже завтра може збільшитися. Адже термін придатності деяких партій "Пфайзера" та "АстраЗенеки" спливає сьогодні.

Скільки доз вакцини доведеться утилізувати? І чому сталась така ситуація? - розбирався Олександр Васильченко.

Це - село Широке на Запоріжжі. Тут, як зрештою і в інших селах та містах, люди хворіють на коронавірус. І при цьому далеко не всі хочуть вакцинуватися.

Наталія, жителька села Широке:

Не хочу. Ну тому, що є смертність, і вони ж не перевіряють, що в мене за хвороби. Вони зробили укол і все. Як це щеплення вплине ми ж не знаємо. От в чому причина, тому і боємося.

Одні бояться, інші вірять у теорію всесвітньої змови.

Геннадій, житель села Широке:

Не нравится эта затея. В есь мир сошел с ума. То есть, это придуманная иллюзия.

А це місцевий фельдшерсько-акушерський пункт. Один на кілька сіл. І тут повним ходом іде вакцинація. Щоправда, не від ковіду, а від... правця.

То ж нове. Ви ж знаєте, як в нас нове приживаєтсья.

Щоб нове все-таки прижилося, розповідає сімейна лікарка Любов Максимова, з людьми проводять роз’яснювальні роботи. Втім, відсоток щеплених поки доволі низький.

Любов Максимова, сімейна лікарка:

Якщо брати стосовно декларацій, то десь відсотків напевно 20 і є. Це тому, що у мене більше 20 тисяч декларантів і з них є відсоток дітей, котрі не щеплюються. Але люди щеплюються.

І така ситуація по всій Україні.

Олександр Заїка, керівник Національної програми з імунізації ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України:

На превеликий жаль, з низькими показниками на 100 тисяч населення є західні регіони. Найбільше щеплень проходить в місті Києві, це лідер. За ним йдуть Дніпропетровська область, Полтавська область і Харківська область, і Київська область також.

Катерина Сояк, епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Проблема есть и мы это видим. Огромная. Потому что когда не было выбора вакцин, все говорили, что мы ждем "Пфайзер", "Модерну", нас заставляют вакцинироваться "АстраЗенекой", мы хотим выбор. Теперь выбор есть и, действительно, им не пользуются.

І поки українці вирішують - щепитися чи ні, термін придатності вакцин... збігає. Зараз у нашій країні зберігається майже 10 мільйонів доз вакцини різних виробників від коронавірусу. Найменший термін придатності мають "Пфайзер" і "АстраЗенека". По регіонах їх понад 4 мільйони доз. І в деяких партіях термін придатності спливає... вже сьогодні.

Олександр Заїка, керівник Національної програми з імунізації ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України:

Станом на вчора залишилось менше тисячі доз саме тієї вакцини, яка має термін придатності до кінця вересня. Інші партії також мають різні терміни придатності, зокрема до кінця жовтня і до кінця листопада.

Протерміновану вакцину утилізують, пояснюють у МОЗі. Та намагаються розподіляти препарати по регіонах ефективніше, до закінчення терміну придатності. Втім, таких випадків не уникнути, впевнені лікарі. Бо темпи вакцинації доволі повільні.

Катерина Сояк, епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Вакцинированного населения мало, дельта-штамом можно болеть повторно и после предыдущего заболевания. Потому что многие расчитывают на то, что они переболели и вроде бы как защищены. Это абсолютно не дает полной защиты, поэтому, конечно же увеличивает риски подъема заболеваемости.

У разі різкого сплеску ковіду, в МОЗі вже планують вводити щеплення третьою - бустерною дозою. А до кінця цього року обіцяють закупити ще 15 мільйонів доз вакцини.