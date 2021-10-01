Війна на Донбасі: затриманому ворожому бійцю загрожує вісім років тюрми [ Редактировать ]
Представникові незаконних збройних формувань, який напередодні вийшов до позицій українських військових, повідомили про підозру. Таке заявили в Луганській прокуратурі. Якщо провину доведуть, його можуть ув'язнити на вісім років. Проте українське законодавство передбачає для осіб, які не вчиняли військових злочинів, пом'якшення покарання.
Нагадаю, напередодні українським армійцям здався 23-річний хлопець. Військові кажуть - останнім часом такі випадки стають дедалі частішими. Про те, як зустріли перебіжчика на наших позиціях у матеріалі Руслана Смєщука.
Побиті хати, понівечена осколками сільгосптехніка - це передові позиції в районі Попасної на Луганщині. Навкруги вирви та залишки ворожих снарядів.
Позивний "Кремінь", військовослужбовець ЗСУ:
Обстріли у нас трохи участилися - стрілковою зброєю. Є і великий калібр. Оце сьогодні ПТУР прилетів. АГСом накривають. Перекрутами бьють - 82 мм мінами.
ПТУР - це протитанковий комплекс, зброя потужна і недешева. На цій ділянці такі комплекси проти армійців - окупанти застосовують вже неодноразово. Намагаються кумулятивними ракетами знищити бліндажі та вогневі точки.
Андрій, військовослужбовець ЗСУ:
Це осколок протитанкового керованого комплексу, ПТУРа - близько сьомої ранку прилетів по нашій позиції сусідній. Таке буває кожного вечора, через день і під ранок. Загостряється обстановка.
Саме на ці позиції, серед білого дня, прийшов добровільно здаватися - один із бойовиків. Микола - один із тих, хто зустрічав неочікуваного гостя.
Микола, військовослужбовець ЗСУ:
Мій товарищ пішов подивитися - що робиться навколо. І почув, що хтось ішов. І каже, давай пройдемо далі - бо замітив що передвігається якесь тіло. Людське.
"Тілом" виявився ворожий перебіжчик. Армійський секрет дочекався, коли той підійде ближче і затримав візитера. Виявилося, що перебіжчик - двадцяти трирічний місцевий житель. Під впливом власного батька та ворожої пропаганди, ще у вісімнадцять пішов до лав сепаратистів, і п'ять років воював за так звану ЛНР. У бандформуваннях служив механіком-водієм бронемашини.
Поліна Трофименко, начальник відділу військових злочинів Луганської обласної прокуратури:
За даними слідства підозрюваний з 2016 року, до тепер брав активну участь у шостому окремому мотострілецькому казачому батальйону ім. Булатова, ніс службу на бойових позиціях вздовж лінії зіткнення та збирав інформацію про переміщення вояків.
Але не витримавши знущань своїх командирів і поплічників - вирішив здатися українському правосуддю. Зараз із затриманим працюють слідчі СБУ та Військової прокуратури. Йому загрожує до восьми років в'язниці. Але у випадку добровільної здачі, за умов співпраці зі слідством та якщо буде доведено, що він не брав участі у військових злочинах - українське судочинство може його помилувати. Такі прецеденти вже були.
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