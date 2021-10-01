МОЗ затвердив перелік професій, представникам яких обовʼязково треба мати щеплення від COVID-19. Відповідний наказ найближчим часом має зареєструвати Міністерство юстиції, після чого він набуде чинності. У Мінздоров'я наголошують - імунізація саме обов'язкова, а не примусова. У чому різниця - Оксана Мурашова дізнавалася.

Хто останній на вакцинацію? Поки доволі низький рівень щеплень - може підвищитися. Бо в МОЗі вводять Обов'язкову вакцинацію. У міністерстві опублікували Наказ з переліком тих професій, які підлягають імунізації:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Це всі освітяни. Незалежні від того, які заклади - дошкільний, школа або виш, також це працівними центральних органів виконавчої влади - міністерств, їхніх структурних підрозділів на місцях, в регіонах і місцеві державні адміністрації. Це будуть всі обов'язкові щеплення.

При цьому у МОЗі просять не називати це "примусовою вакцинацію". Інакше - це б суперечило закону. Однак обов'язкове щеплення - все ж буде добровільно-примусовим. Бо нещеплених працівників відсторонюватимуть від роботи. Без збереження зарплати, але зі збереженням місця! І саме ця норма є поясненням, чому у списку професій немає медиків! Бо якщо невакцинованих лікарів усуватимуть від роботи - нікому буде лікувати хворих! Альтернатива обов'язковому щепленню - ПЛР-тест.

Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Якщо людина не хоче вакцинуватися вона має робити ПЦР у визначений термін. Підтвердити, що вона здорова і може працювати в колективі.

Однак ПЛР-тести варіант, що підходить не для всіх. Бо коштує недешево.

Та всі ці новації, кажуть у МОЗі, потрібні, аби підвищити рівень вакцинації. Бо за карантинними правилами, щоб школи могли працювати очно у "жовтій" зоні - потрібно 80 відсотків вакцинованих працівників, у "червоній" - всі 100. І поки таких цифр небагато. Один із найкращих показників в столиці.

Та все ж як ті, для кого вакцинація стане обов'язковою, ставляться до нововведень? Ми пішли питати до одної із райадміністрацій у столиці:

Володимир, адміністратор Солом'янської районної державної адміністрації:

Государствдо не должно решать за меня должен ли я вакцинироваться. Да, я госслужащий, но тем не менее, это мой личный выбор, что мне с моим телом делать.

Але люди, які працюють в колективах - несуть відповідальність Не лише за себе. Це вже - думка інших:

Олена, бабуся першокласника:

Но считаю, что это нужно. Это ответсвенность большая перед детским коллективом.

Та поки обов'язкова вакцинація - лише плани. Цю МОЗівську ініціативу ще мають погодити у Мін'юсті.