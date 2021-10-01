СБУ викрила підприємців що розкрадали державні кошти [ Редактировать ]
СБУ викрила приватних підприємців, які привласнили три мільйони державних гривень, виділених на реконструкцію доріг. Оборудку організували двоє керівників фірм-підрядників, які взялися ремонтувати шляхи місцевого значення у Херсонській та Черкаській областях.
Проте комерсанти роботи виконали неякісно та не в повному обсязі. А різницю поклали до себе в кишені, підробивши звітну документацію. Нині триває слідство. Зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами.
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