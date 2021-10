Полузащитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Элиф Элмас во время поединка Лиги Европы с московским "Спартаком" реализовал в ворота соперников гол, который стал одним из самых быстрых в истории турнира. Об этом сообщает телеканал Opta Paolo.

Таким образом, македонский игрок смог реализовать удар в ворота соперников спустя лишь 13 секунд после стартового свистка. При этом в настоящее время самым быстрым голом в Лиге Европы остается мяч Яна Сикоры, который является игроком чешского "Слована". Футболист либерецкого клуба в 2016 году отметился в воротах Карабаха уже на 12-й секунде после начала игры.

