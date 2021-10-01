Полузащитник итальянского футбольного клуба "Наполи" Элиф Элмас во время поединка Лиги Европы с московским "Спартаком" реализовал в ворота соперников гол, который стал одним из самых быстрых в истории турнира. Об этом сообщает телеканал Opta Paolo.

Таким образом, македонский игрок смог реализовать удар в ворота соперников спустя лишь 13 секунд после стартового свистка. При этом в настоящее время самым быстрым голом в Лиге Европы остается мяч Яна Сикоры, который является игроком чешского "Слована". Футболист либерецкого клуба в 2016 году отметился в воротах Карабаха уже на 12-й секунде после начала игры.

13 - Eljif #Elmas (after 13 seconds) has scored the fastest UEFA Europa League goal for an Italian team, and the fastest in the competition since the Sykora's one (Slovan Liberec) in September 2016 (12 seconds). Instant.#NapoliSpartak pic.twitter.com/ePcggzj5S8 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 30, 2021

Отмечается, что матч между "Наполи" и "Спартаком" закончился со счетом 3:2 в пользу москвичей. Такой счет стал возможным благодаря дублю Промеса и победному голу Игнатова. Известно, что у "Наполи" второй гол забил Виктор Осимхен.

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