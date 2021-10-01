Китайские военные самолеты нарушили воздушное пространство Тайваня, в связи с чем власти страны были вынуждены поднять в воздух свои перехватчики. Об этом сообщает новостное агенство Reuters.

Армия Поднебесной для своей операции задействовала два бомбардировщика Н6, которые способны носить на борту ядерное оружие, противолодочную авиацию,18 истребителей J-16, а также четыре истребителя Су-30.

Отмечается, что на Тайване пожаловались, что Китай все чаще проводит свои миссии вблизи острова, таким образом входя в зону видения средств противовоздушной обороны Тайваня.

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Кроме того, стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk американских ВВС вошел в воздушное пространство Украины. Разведывательный беспилотник вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.

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