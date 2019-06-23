Беспилотник США вошел в воздушное пространство Украины [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4A Global Hawk американских ВВС вошел в воздушное пространство Украины. Об этом сообщает в Twitter российский мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Отмечается, что разведывательный беспилотник вылетел с авиабазы Sigonella в Италии.
Ранее сообщалось, что в ВСУ показали полеты беспилотников на Донбассе, а также Трамп сделал резкое заявление.
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