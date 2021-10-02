За сутки в стране заболели 11 809 человек Источник: РИА Новости

За минувшие сутки, 1 октября 2021 года, в Украине зафиксировано 11 809 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них дети - 1104, медработники - 235. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализированы - 2692 человека;

летальных случаев - 203;

выздоровели - 3469.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано:

Харьковской (1159);

Львовской (1102);

Днепропетровской (965);

Одесской (762)

Запорожской (692) областях.

С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерло 56 649 человек.

Последние данные по зараженных совпадают с прогнозом Национальной академии наук. Там заявили, что в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев.