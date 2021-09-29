Ученые Национальной академии наук спрогнозировали, что уже в начале октября количество новых заражений коронавирусом в Украине превысит 10 тысяч случаев. Об этом свидетельствует прогноз НАН.

Так, среднее количество новых случаев будет равно 8100 (по модели SEIR_U), 8326 (по модели Prophet) в течение недели 29 сентября-5 октября 2021 года.

А 6-12 октября прогнозируют 11599 (SEIR_U), 10002 (Prophet) новых случая.

Ранее мы писали о том, что украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое тестирование лекарств.

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