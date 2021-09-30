В Польше автомобиль влетел в электрический столб, погибли трое украинцев [ Редактировать ]
В Польше вблизи населенного пункта Жгув автомобиль влетел в электрический столб. В результате аварии погибли трое граждан Украины. Об этом сообщает Dziennik Lodzki.
Водитель автомобиля BMW, которым путешествовали украинцы по дороге национального значения №91 в направлении города Катовице, потерял контроль над транспортным средством. В результате автомобиль на большой скорости наехал на электрический столб и распался на две части.
В автомобиле на польской регистрации путешествовали четверо граждан Украины, они проживали во Вроцлаве.
Погибли двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка, еще одна девушка 25-ти лет находится в больнице.
В ДТП также участвовали два других автомобиля, но пострадавших среди пассажиров этих транспортных средств нет.
Напомним, что в понедельник вечером масштабное ДТП произошло в Николаевской области. Там в результате столкновения микроавтобуса с рабочими и двух грузовиков погибли четыре человека, еще семеро получили различные травмы.
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