У ряда поставщиков тариф на газ превышает 30 грн за кубометр Источник: ГазПравда

С 1 октября для украинцев снова подорожает газ. Газоснабжающие компании опубликовали октябрьские тарифы на "голубое топливо". У ряда поставщиков они превышают 30 грн за кубометр, сообщает портал "ГазПравда".

Компании-поставщики отреагировали на то, что в Европе цена газа превысила отметку в $1000 за тысячу кубометров, а ноябрьские фьючерсы уже взяли ценовую планку в $1100.

Самый дорогой газ в месячном тарифе у следующих компаний:

ТАС Энергия страны - 31,06 грн за кубометр;

Киевгазэнерджи - 30,50 грн за кубометр;

Хмельницкэнергосбыт - 29,95 грн за кубометр;

Кременчуггаз Трейдинг - 28,0 грн за кубометр.

Самый дешевый газ предлагают:

Энерджи Трейд Груп - 7,97 грн за кубометр;

Галнафтогаз - 7,99 грн за кубометр;

Стрыйнафтогаз - 7,99 грн за кубометр.

Базовые годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее месячных. В зависимости от компании, годовая фиксированная цена "голубого топлива" в октябре будет колебаться в пределах 7,80-13,50 грн за кубометр. Большинство компаний установили цены до 9 грн за кубометр.

Самые низкие цены предложили:

Агросинтез Трейдинг - 7,80 грн за кубометр;

Евода Трейд КП Луцкводоканал - 7,88 грн за кубометр;

Черкассигаз Сбит и Уманьгаз Сбит - 7,89 грн за кубометр;

Нафтогаз Украины - 7,96 грн за кубометр.

Самые высокие ценники на газ - 13,5 грн за куб - установили:

Черновицкая областная энергоснабжающая компания;

Житомирская областная энергоснабжающая компания;

Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Напомним, с 1 мая 2021 года бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год - до 30 апреля 2022 года.

Местные газсбыты все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а снижать тариф можно.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.