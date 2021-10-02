"Слуги народа" в Трускавце собрали необходимые подписи для отставки Разумкова [ Редактировать ]
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Парламентская фракция "Слуга народа" на выездном собрании в Трускавце собрала необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявляют депутаты пропрезидентской партии.
"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро", - сообщил народный депутат Алексей Устенко изданию LB.ua.
150 подписей достаточно для того, чтобы поставить на голосование вопрос отставки Разумкова.
Напомним, что 30 сентября депутаты от партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера и начали собирать подписи.
Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.
Как сообщали "Подробности", фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность спикера - первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
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