Парламентская фракция "Слуга народа" на выездном собрании в Трускавце собрала необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом заявляют депутаты пропрезидентской партии.

"Сейчас уже собрано более 150 подписей за отставку спикера. Я был сорок девятый. Подписи собирают быстро", - сообщил народный депутат Алексей Устенко изданию LB.ua.

150 подписей достаточно для того, чтобы поставить на голосование вопрос отставки Разумкова.

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Напомним, что 30 сентября депутаты от партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера и начали собирать подписи.

Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.

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Как сообщали "Подробности", фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность спикера - первого вице-спикера Руслана Стефанчука.