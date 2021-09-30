В Раде собирают подписи за отставку Разумкова [ Редактировать ]
К главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Об этом Разумков сообщил в своем Facebook.
Он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня "коллеги получат подписные листы".
"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины", - написал Разумков.
Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.
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