К главе Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову пришли за подписными листами об отзыве его с должности. Соответствующее предложение подал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Об этом Разумков сообщил в своем Facebook.

Он отметил, что медлить с процессом не будет и сегодня "коллеги получат подписные листы".

"Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины... Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины", - написал Разумков.

Ранее Разумков заявил, что не намерен идти в отставку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.