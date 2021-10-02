Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на выездное собрание фракции "Слуга народа" в Трускавец и впервые прокомментировал приближающуюся отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом сообщает "Сегодня".

Тема Дмитрия Разумкова для меня совсем не вопрос. В целом, я считаю, что этот вопрос внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы или консультантов, которые с ним сейчас работают, выносить этот вопрос в публичную сферу, в медиа. Секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей просто другие политические взгляды. И это нормально, мы живем в демократическом государстве. Но если они другие, чем у более 200 человек, и другие, чем у 73%, которые отдали голоса именно за ту программу, мы же ничего другого не делаем – это нормально, значит ты живешь своей личной жизнью.

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Напомним, что 30 сентября депутаты от партии "Слуга народа" инициировали процедуру отставки спикера и начали собирать подписи для рассмотрения этого вопроса. На выездном собрании фракции в Трускавце депутаты собрали более 150 подписей. Этого достаточно для того, чтобы поставить на голосование вопрос отставки Разумкова.

Дмитрий Разумков прошел в Верховную Раду под первым номером избирательного списка партии "Слуга народа". С мая по декабрь 2019 года он был главой партии, а 29 августа 2019 года был избран председателем украинского парламента.

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Как сообщали "Подробности", фракция "Слуга народа" рассматривает только одного кандидата должность спикера - первого вице-спикера Руслана Стефанчука.